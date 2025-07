Nova frente fria em RO: temperaturas podem cair para até 14°C nesta semana

Uma nova friagem deve chegar em Rondônia a partir desta segunda-feira (30 de junho). Em municípios como Chupinguaia, Parecis e Vilhena, a mínima prevista é de 14°C, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

A queda nas temperaturas ocorre com a chegada da quarta onda de frio de 2025, que deve atuar entre os dias 30 de junho e 4 de julho, de acordo com a previsão da Climatempo. O sul de Rondônia está entre as áreas mais impactadas pelo avanço do ar polar, assim como os estados do Acre, o extremo sul do Amazonas e grande parte do Centro-Sul do país.

Previsão do tempo em algumas cidades de Rondônia

Chupinguaia Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 27°C Segunda (30/jun): Mín: 14°C | Máx: 23°C

Parecis Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 27°C Segunda (30/jun): Mín: 14°C | Máx: 23°C

Vilhena Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 27°C Segunda (30/jun): Mín: 14°C | Máx: 23°C

Cerejeiras Domingo (29/jun): Mín: 18°C | Máx: 29°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 25°C

Colorado do Oeste Domingo (29/jun): Mín: 18°C | Máx: 29°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 25°C

Corumbiara Domingo (29/jun): Mín: 18°C | Máx: 29°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 25°C

Nova Mamoré Domingo (29/jun): Mín: 18°C | Máx: 27°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 26°C

Costa Marques Domingo (29/jun): Mín: 18°C | Máx: 27°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 26°C

São Francisco do Guaporé Domingo (29/jun): Mín: 18°C | Máx: 27°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 26°C

Jaru Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Ji-Paraná Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Mirante da Serra Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Nova União Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Presidente Médici Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Ouro Preto do Oeste Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Teixeirópolis Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Theobroma Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Urupá Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Vale do Paraíso Domingo (29/jun): Mín: 17°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 15°C | Máx: 27°C

Cacoal Domingo (29/jun): Mín: 18°C | Máx: 29°C Segunda (30/jun): Mín: 16°C | Máx: 26°C

Ariquemes Domingo (29/jun): Mín: 19°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 18°C | Máx: 29°C

Porto Velho Domingo (29/jun): Mín: 20°C | Máx: 30°C Segunda (30/jun): Mín: 19°C | Máx: 29°C



Fonte: G1

