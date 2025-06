Nova separação na família de Leonardo! Hariany e Matheus terminam e web relembra histórico de rompimentos

Mais um término movimenta o universo sertanejo: a influenciadora Hariany Almeida confirmou, em fevereiro, o fim do seu relacionamento com o cantor Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo. O casal havia assumido o namoro em 2023, após se conhecer nos bastidores da gravação do clipe Raparigueiro, música de Matheus.

A notícia do rompimento gerou comoção nas redes e levou internautas a lembrarem uma verdadeira “onda de separações” recentes envolvendo a família de Leonardo. Além do novo ex-casal, o fim do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe também deu o que falar nas redes sociais. O anúncio foi feito de forma repentina através de um comunicado conjunto publicado nas redes — o que surpreendeu os fãs do casal, que têm três filhos.

Outro término que marcou a família foi o de Jéssica Beatriz Costa, também filha de Leonardo, que passou por um divórcio nos últimos meses.

Críticas e repercussões nas redes

Após o cantor Zé Felipe revelar que ele e Virginia enfrentaram uma forte crise no relacionamento antes da separação definitiva, a influenciadora virou alvo de críticas online. Seguidores apontaram distanciamento e mudança de postura dela nas redes sociais. Apesar disso, o ex-casal afirmou que mantém uma relação amigável, priorizando a criação conjunta dos filhos.

Enquanto os motivos do término entre Hariany e Matheus Vargas não foram divulgados, ambos seguem em silêncio sobre os bastidores da separação. Os fãs, por sua vez, têm demonstrado apoio, desejando força e equilíbrio para todos os envolvidos nesses momentos delicados.

Por Redação ContilNet | Com informações do site Contigo!