Assista ao teaser de O Diabo Veste Prada 2:

O primeiro filme, lançado em 2006 e baseado no livro homônimo de Lauren Weisberger, acompanha Andy (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada que consegue um emprego na renomada revista de moda Runway. Lá, precisa lidar com o exigente universo fashion e, principalmente, com sua chefe impiedosa, Miranda Priestly, um dos papéis mais icônicos da carreira de Meryl Streep.