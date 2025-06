Os 10 melhores jogos do 1º semestre de 2025, segundo o Metacritic

O primeiro semestre de 2025 está chegando ao fim, mas diversos lançamentos já marcaram o ano ao cair no gosto da crítica e do público. De The Legend of Zelda, Death Stranding 2 e outros jogos AAA até surpresas indie, como Blue Prince e Clair Obscur: Expedition 33, a lista de sucessos está repleta de obras que você precisa conhecer no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 ou PC.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu os 10 melhores títulos do ano até agora, segundo o Metacritic. Os games a seguir foram ranqueados com base no Metascore, nota obtida a partir de uma média ponderada de resenhas da imprensa especializada.

Confira:

10 melhores jogos do 1º semestre de 2025, segundo o Metacritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition [96] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition [94] Clair Obscur: Expedition 33 [93] Blue Prince [92] Split Fiction [91] Death Stranding 2: On the Beach [90] Despelote [89] The Talos Principle: Reawakened [89] Monster Hunter Wilds [88] Kingdom Come: Deliverance 2 [88]

Detalhes dos jogos

10. Kingdom Come: Deliverance 2 [88]

Kingdom Come: Deliverance 2, da Warhorse Studios, dá continuidade à jornada de Henry de Skalitz, um ferreiro que aprendeu a lutar para vingar a morte dos pais. O RPG se passa na Boêmia do século XV, em meio a uma guerra civil, oferecendo liberdade para o jogador evoluir conforme suas escolhas — desde abordagens em missões até o uso de habilidades com espada, maça, arco e flecha. O título está disponível para PC (via Steam e Epic Games Store) a partir de R$ 299, e para PS5 e Xbox Series X/S por R$ 349,90.

9. Monster Hunter Wilds [88]

Monster Hunter Wilds é o mais recente capítulo da consagrada franquia da Capcom, que coloca os jogadores no papel de caçadores de monstros gigantes em expedições pelas Terras Proibidas. Embora seja possível concluí-lo de forma solo, a campanha inclui também missões cooperativas desafiadoras, acessíveis no clássico modo multiplayer online, com suporte para até quatro participantes. O RPG de ação está disponível por cerca de R$ 332 no PS5 e Xbox Series X/S. Já a versão para PC, que custa R$ 279 (via Steam).

8. The Talos Principle: Reawakened [89]

A Croteam, conhecida pela franquia Serious Sam, lançou em abril The Talos Principle: Reawakened, versão remasterizada do game filosófico de quebra-cabeças lançado originalmente em 2014. Na trama, a humanidade já não existe, e robôs questionam o significado da vida. Assim, o jogador precisa resolver puzzles de física envolvendo objetos e projetores de laser para ativar máquinas antigas.

Vale ressaltar que a nova edição traz gráficos reimaginados, jogabilidade aprimorada, editor de fases para a comunidade, além de DLC e prólogo inédito. O título está disponível para PS5 por R$ 199,50, Xbox Series X/S por R$ 147,45 e PC (via Steam) por R$ 107,99.

7. Despelote [89]

Despelote leva o futebol para os games de forma autêntica. Inspirado em eventos reais, o jogo indie apresenta uma narrativa baseada na infância de um dos criadores e se passa em Quito, durante a campanha do Equador rumo à Copa do Mundo de 2002. Você acompanha um jovem apaixonado por futebol explorando um mundo fotorrealista, com minigames, interações com o cenário e momentos que capturam a cultura local. Desenvolvido por Julián Cordero e Sebastian Valbuena, e publicado pela Panic, o título charmoso está disponível por R$ 79,90 para PS5 e PS4, e R$ 44,99 para Xbox Series X/S e PC (via Steam).

6. Death Stranding 2: On the Beach [90]

Em Death Stranding 2: On The Beach, jogadores assumem novamente o papel de Sam Porter Bridges (interpretado por Norman Reedus, de The Walking Dead). Onze meses após os eventos do primeiro jogo, a missão agora é reconectar a Austrália em um mundo pós-apocalíptico, enfrentando ameaças humanas e sobrenaturais, incluindo um velho vilão, além de terrenos íngremes e devastados por desastres.

Dirigido por Hideo Kojima, o game está disponível exclusivamente para PS5 por R$ 349,90. Se você gostou do primeiro, vale a pena continuar jornada, agora com muito mais ação e novos recursos, como táticas furtivas e combates em veículos.

5. Split Fiction [91]

Split Fiction marca o retorno da Hazelight Studios, quase quatro anos após It Takes Two, vencedor do GOTY 2021. E mantém a fórmula cooperativa, colocando dois jogadores no controle das protagonistas Mio e Zoe, presas em uma simulação que alterna entre cenários fictícios de fantasia e ficção científica escritos por elas mesmas. Isso resulta em missões variadas que misturam puzzles, pilotagem de veículos e dragões, além de combates em terceira pessoa.

O jogo está disponível por cerca de R$ 249 no PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, mas no PC (via Steam e Epic Games Store), custa R$ 199. Todas as versões incluem um Passe de Amigo gratuito para convidar outro player.

4. Blue Prince [92]

Blue Prince, desenvolvido pela Dogubomb, é uma das grandes surpresas do ano. O game indie mistura mistério narrativo e quebra-cabeças em uma proposta intrigante. O jogador herda uma mansão em constante transformação e precisa explorar seus 45 cômodos para tentar encontrar um suposto 46º quarto secreto, mencionado pelo antigo proprietário.

O título está disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC, com preços a partir de R$ 88,99 no Steam, R$ 159 na PS Store e R$ 112,45 na Microsoft Store. Assinantes do Xbox Game Pass e da PS Plus Extra/Deluxe têm acesso ao jogo sem custos adicionais.

3. Clair Obscur: Expedition 33 [93]

Favorito ao prêmio de Jogo do Ano (GOTY) 2025, Clair Obscur: Expedition 33 é o título de estreia da Sandfall Interactive, estúdio francês fundado por ex-funcionários da Ubisoft. Sua trama apresenta uma releitura da França na Belle Époque, onde uma entidade misteriosa ameaça eliminar todas as pessoas com 33 anos de idade. Agora é preciso embarcar em uma expedição contra o tempo, repleta de combates de turno com elementos de ação em tempo real.

Clair Obscur: Expedition 33 está disponível para PS5 por R$ 249,50, Xbox Series X/S por R$ 249,50 e PC (via Steam) por R$ 199. O jogo também está incluso no Xbox Game Pass Ultimate e no PC Game Pass.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition [94]

Alguns jogos ganharam versões aprimoradas para o Nintendo Switch 2, como é o caso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A nova edição apresenta gráficos melhorados, carregamentos mais rápidos e resolução superior. Eleito Destaque do The Game Awards 2017, o game acompanha as aventuras de Link e Zelda contra a ameaça de Calamity Ganon em um mundo aberto sem precedentes na franquia.

A edição atualizada inclui ainda o Zelda Notes, um serviço exclusivo que permite conquistar bônus diários, comparar dados com jogadores do mundo todo, transferir itens e mais. Tudo isso está à venda por R$ 439,90 ou R$ 59,90 via Pacote de Melhoria se você já possuir o game original.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition [96]

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom também recebeu uma atualização para o Nintendo Switch 2, trazendo os mesmos recursos extras do jogo anterior. O título expande a fórmula consagrada com novas áreas, como um mundo nos céus e outro na superfície. Durante a exploração, Link precisa restaurar a Master Sword, salvar Zelda e impedir que Ganondorf destrua Hyrule mais uma vez.

Porém, a principal novidade foram habilidades inéditas que permitem combinar itens para construir veículos e armas inusitadas — como espadas com baús, escudos com cogumelos e flechas teleguiadas. O jogo está disponível por R$ 499,90, enquanto o Pacote de Melhoria custa R$ 59,90.

