O chef de cozinha Thiago Salvático, que tenta provar o reconhecimento de sua suposta união estável com o apresentador Gugu Liberato, morto em 2019, recebeu um banho de água fria nesta terça-feira (10/6) após uma nova movimentação da Justiça. Numa ação, ele pede metade da herança do artista, o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão.

Balde de água fria

A coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que a Justiça não deu um parecer positivo nem negativo no recurso apresentado por Thiago Salvático. Vale lembrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu a união estável entre o apresentador e o chef. Por isso, o suposto parceiro de Gugu entrou com um recurso para tentar reverter a situação.

Nesta terça-feira (10/6), o juiz responsável pelo caso pediu vistas sobre o recurso. A gente explica: embora isso não signifique uma negativa da Justiça sobre o reconhecimento, o pedido de vistas feito pelo juiz pode complicar a situação de Thiago Salvático, já que isso pode fazer com que o caso leve mais tempo para ser julgado.

Sem previsão

Assim, a notícia pode cair como um balde de água fria para o chef de cozinha. A expectativa, porém, era que o caso fosse resolvido ainda hoje, com a decisão final se Thiago era ou não parceiro de Gugu. Agora, não há previsão de quando o caso vai ser apreciado novamente.

No recurso, o chef de cozinha tenta desfazer a decisão desfavorável anterior para que tenha a união estável reconhecida. Thiago Salvático pede metade da herança do apresentador, que seria de aproximadamente R$ 3 bilhões. Caso ele seja reconhecido como parceiro do ex-contratado do SBT, passa a ter direito a R$ 1,5 bilhão.

Entenda