Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza obras de infraestrutura no Bairro Aeroporto Velho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação está finalizando as obras de infraestrutura no Bairro do Aeroporto Velho, nas proximidades do complexo Esportivo.

No local foram instalados dispositivos de drenagem, como 100 metros de bueiros, além de um muro de arrimo e construção de calçadas com meio fio. O prefeito Zequinha Lima vistoriou os serviços e destacou a intensificação das obras durante o verão amazônico.

“Estamos aproveitando o verão para intensificar nossas ações das obras e preparando a cidade para o desenvolvimento. Estamos aqui no Aeroporto com esse serviço e vamos inaugurar em breve a rotatória do complexo esportivo”, contou.

Atualmente a secretaria de obras mantém 7 frentes de serviços incluindo a recuperação de ruas e ramais, além da operação tapa-buracos e a limpeza e melhorias no Igarapé Preto e Ponte do Moa, principais balneários de Cruzeiro do Sul.