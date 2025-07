Premiações do Concurso Estadual de Quadrilha foram entregues no último dia de Arraial Cultural

A noite do último domingo (29) encerrou com grande emoção o Arraial Cultural 2025, em Rio Branco, com a entrega oficial dos prêmios do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. O evento, que reuniu milhares de pessoas durante seis dias de festa, teve seu ponto alto com o reconhecimento dos grupos vencedores e dos destaques individuais da temporada.

A cerimônia de premiação contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, da deputada federal Socorro Neri, do presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, e do diretor de eventos da FEM, Sérgio Siqueira. As autoridades foram responsáveis por entregar pessoalmente os troféus e valores aos campeões da noite, em um momento simbólico de valorização da cultura popular acreana.

Todas as quadrilhas participantes receberam R$ 6 mil como ajuda de custo, como forma de incentivo ao trabalho coletivo dos grupos culturais. Além disso, as cinco primeiras colocadas receberam premiações adicionais em dinheiro, de acordo com sua classificação final.

O primeiro lugar ficou com a quadrilha Matutos na Roça, que levou o prêmio de R$ 10 mil e garantiu vaga para representar o Acre na etapa nacional do circuito junino. Em segundo lugar ficou a quadrilha Sassaricano na Roça, que inicialmente havia conquistado a primeira colocação, mas foi penalizada após a formação da grande roda se desfazer durante a apresentação, recebendo o valor de R$ 7.500. A terceira colocação ficou com Malucos na Roça, premiada com R$ 6 mil. Em quarto lugar, a quadrilha Manguaça, de Sena Madureira, recebeu R$ 5 mil. Fechando o grupo das cinco melhores, a Escova Elétrica ficou em quinto lugar e recebeu R$ 4 mil.

Além dos prêmios por colocação, também foram reconhecidos individualmente os talentos que se destacaram nas apresentações. Cada um dos premiados nas categorias especiais recebeu R$ 1.500. As categorias foram: melhor marcador, melhor noivo, melhor noiva, personagem destaque, rei e rainha mirim, rainha da diversidade e casal junino.

A noite de encerramento coroou a força da cultura junina no Acre, reunindo público, artistas e autoridades.