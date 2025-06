Presidente da FFAC afirma que denúncia de racismo será apurada pelo TJD-AC

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) se manifestou nesta quinta-feira (19) sobre a denúncia de racismo ocorrida durante a partida entre Galvez e Santa Cruz, válida pelo Campeonato Acreano Sub-20, no último fim de semana. O episódio ganhou repercussão após o Galvez relatar que dois atletas do time adversário teriam ofendido o jogador Erick com insultos de cunho racial.

Segundo a denúncia, os jogadores do Santa Cruz teriam chamado Erick de “urubu”, além de fazer gestos depreciativos e comentários insinuando que ele “estava fedendo”. O quarto árbitro da partida confirmou o ocorrido, e o episódio deve constar na súmula oficial do jogo.

Em nota oficial assinada pelo presidente Adem Araújo, a FFAC destacou que não irá se posicionar sobre o mérito das acusações, mas reforçou que o caso será apurado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Acre (TJD-AC), órgão responsável por investigar e julgar ocorrências dessa natureza no âmbito esportivo.

“A Federação de Futebol do Acre reitera seu repúdio a todo e qualquer ato ofensivo, uma vez que esse tipo de conduta é totalmente incompatível com os valores do esporte, dos clubes, dirigentes, atletas e de todos os envolvidos na prática esportiva”, diz o comunicado.

A entidade também afirmou que a apuração dos fatos será conduzida com rigor, dentro da legalidade e com direito à ampla defesa. “Somente por meio de um processo disciplinar justo e legal será possível verificar a veracidade dos fatos e aplicar eventuais punições, se necessárias”, finaliza a nota.

O caso segue sob análise do TJD-AC e pode gerar sanções com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, caso as denúncias sejam confirmadas.

CONFIRA NOTA NA ÍNTEGRA: