PRF realiza leilão de quase 200 veículos apreendidos no Acre; veja como participar e os detalhes

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) realizará um leilão eletrônico de 194 veículos apreendidos e não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal. O leilão será conduzido pelo site WR Leilões, de forma totalmente online, em diferentes datas a partir de julho.

Estarão disponíveis veículos classificados como conservados, com possibilidade de voltar à circulação, e também sucatas, destinadas apenas à retirada de peças, conforme as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Datas do leilão

Veículos conservados (Leilão 01): de 7 a 15 de julho de 2025

de 7 a 15 de julho de 2025 Veículos conservados (Leilão 02): de 21 a 22 de julho de 2025

de 21 a 22 de julho de 2025 Sucatas (Leilão 03): de 28 a 29 de julho de 2025

de 28 a 29 de julho de 2025 Sucatas (Leilão 04): de 4 a 5 de agosto de 2025

Os interessados podem visitar os veículos antes do leilão no Pátio WR Leilões, localizado na Rodovia BR-364, Km 1,5, Loteamento Santa Helena, em Rio Branco. A visitação estará aberta entre os dias 9 e 11 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Durante a visita, é permitida apenas a avaliação visual dos veículos, sem possibilidade de manuseio, retirada ou teste de funcionamento.

Como participar

Para dar lances, os interessados devem fazer um cadastro prévio no site www.wrleiloes.com.br, com pelo menos 48 horas de antecedência. É necessário apresentar documentos como CPF, RG, comprovante de residência e, no caso de empresas, CNPJ e contrato social.

Os lotes classificados como sucata só podem ser adquiridos por empresas devidamente credenciadas no ramo de reciclagem ou desmontagem de veículos, conforme determina a legislação vigente.

Veja o edital:

EDITAL 3 e ANEXO I