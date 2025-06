Prima de Chorão, Sonia Abrão era contra escalação de José Loreto em cinebiografia

Depois de José Loreto ser confirmado como Chorão na cinebiografia do cantor, um vídeo em que Sonia Abrão questiona a escolha para o papel voltou a viralizar nas redes sociais. Ao Splash Uol, a apresentadora, e prima do músico do Charlie Brown Jr., explicou porque era contra escalação do ator à época.

“Eu sou muito fã do José Loreto, considero ele um ator muito bom. Mas de verdade, eu não consigo enxergar o Chorão no José Loreto. Eu sei que ele pode conseguir essa transformação na telona, mas eu não consigo, juro para vocês”, explicou Sonia Abrão.

Segundo a coluna Play do Globo, o filme será baseado no livro “Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão”, em que a viúva do cantor, Graziela Gonçalves, conta a vida ao lado do líder da Charlie Brown Jr., desde que eles se conheceram em 1993.

Um ano antes da confirmação que José Loreto seria Chorão nas telonas, Sonia Abrão já foi bem enfática que não acreditava no ator para viver o primo. O comentário foi feito a cerca de um ano durante o “A Tarde É Sua”, da RedeTV!.

“Não gostei dessa história de ele interpretar o Chorão no cinema, sou contra. Não vejo nada. Sei que é um sonho dele, que ele se emocionou muito… acho que faria uma boa interpretação, mas não gosto da ideia nem um pouco”, disse à época.

As gravações estão previstas a começar neste ano. A direção fica por conta de Hugo Prata e Felipe Novaes, que já dirigiu o documentário “Chorão: Marginal Alado”, de 2021. O roteiro será assinado por Duda de Almeida, responsável pela série “Sintonia” (2019) da Netflix.