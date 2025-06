Professora da Ufac se afasta do trabalho após ser ameaçada por aluno: ‘Sei por onde anda’

A coordenadora do curso de Bacharelado em Nutrição da Universidade Federal do Acre (Ufac), professora Danila Torres de Araújo Frade Nogueira, comunicou oficialmente, nesta segunda-feira (30), a adoção do regime de trabalho remoto. A medida foi tomada como forma de autoproteção diante de sucessivas situações de ameaça e assédio sofridas dentro da instituição.

De acordo com o comunicado, a decisão foi referendada na 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso, realizada no dia 27. A professora relata que as ameaças começaram após indeferir, em janeiro deste ano, o pedido de segunda chamada de avaliação feito por um discente, que teria reagido com uma ameaça direta: “Cuidado, eu sei por onde a senhora anda”.

A docente registrou boletim de ocorrência e a Ufac instaurou processo administrativo, que se encontra na Reitoria desde maio, sem decisão. Apesar disso, o discente segue circulando livremente nas dependências do curso.

Segundo o comunicado, outros episódios envolvendo o mesmo estudante incluem retorno indevido ao curso durante suspensão preventiva, intimidações a membros do colegiado e ameaças à servidora técnico-administrativa Andréa Rodrigues.

Há ainda processos anteriores paralisados, incluindo um que relata embriaguez, comportamento inadequado com mulheres e ameaças, datado de 2023.

Em maio, a professora recebeu em seu telefone pessoal um vídeo enviado diretamente pelo mesmo estudante, fora do ambiente e horário institucionais, configurando nova conduta de assédio.

A situação motivou novo processo administrativo e o pedido de providências como a suspensão cautelar do aluno, restrição de acesso às dependências do curso e apoio jurídico junto ao Ministério Público Federal e Polícia Federal.

A professora afirma que, diante da ausência de deliberação institucional sobre os pedidos, continuará em regime remoto até que haja posicionamento formal da Reitoria. No comunicado, ela ainda declara que, caso a convivência com o estudante seja mantida sem as medidas protetivas solicitadas, apresentará renúncia ao cargo de coordenação.

Veja a nota:

COMUNICADO OFICIAL