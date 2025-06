Quando nasce a 2ª filha de Bruna Biancardi e Neymar? Data é revelada

A influenciadora Bruna Biancardi está na reta final da segunda gravidez. A famosa, que já é mãe de Mavie, espera mais uma menina com o marido, o jogador de futebol Neymar.

De acordo com o jornalista LeoDias, a segunda filha do casal chegará em breve para aumentar a família. Mel está prevista para nascer na próxima sexta-feira, 13/06.

“Eu odeio fofoca, mas dizem que o parto da Biancardi é essa semana, dia 13, na próxima sexta-feira”, contou o apresentador.

Vale lembrar que Neymar também é pai de Davi Lucca, com Carol Dantas, e de Helena, com Amanda Kimberlly.

Relato de parto de Bruna Biancardi

Bruna Biancardi revelou que não teve uma experiência boa no parto da primeira filha, Mavie. Em recente entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, ela disse que tentou parto normal, mas precisou fazer uma cesárea.

“Eu sempre quis estar grávida, sempre quis ser mãe, mas eu não sabia como eu ia fazer para tirar a criança. Sempre eu desmaio com o exame de sangue, eu tenho medo de agulhas. Então eu nem pensava sobre o parto”, confessou.

A influenciadora ainda contou que, na época, foi surpreendida com a notícia de que precisaria já se internar por conta da dilatação antes do tempo esperado. Já no hospital, foi convencida a induzir o parto. “Foi o começo do fim. Eu falei: meu Deus do céu, me transformei! Nem sei quem era aquela pessoa. Fiquei com vergonha depois das pessoas naquele hospital, que deveriam achar que eu sou uma louca. Eu gritava! Arranquei as coisas das minhas veias, eu gritava com a médica…”, relatou.

Bruna Biancardi e Neymar se casaram?

No último sábado, 07/06, Biancardi aproveitou o tempo livre para conversar com os fãs e responder diversas perguntas. Em uma delas, a influenciadora confirmou que já casou com Neymar.

“Quando vocês vão se casar?”, perguntou uma das seguidoras. Surpreendendo a todos, Bruna confirmou: “Já somos casados no papel”, disparou, sem revelar mais detalhes da relação.