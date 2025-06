Relembre o casamento relâmpago de Jônatas Faro com Danielle Winits

Afastado das telinhas e mantendo uma vida discreta, o nome do ator Jônatas Faro, de 36 anos, ficou em evidência nos últimos dias após ele reaparecer musculoso em um clique nas redes sociais. Diante da repercussão, fãs relembraram alguns acontecimentos na vida pessoal e profissional do eterno galã da Globo. Inclusive, seu breve casamento com a atriz Daniele Winits, de 50.

Sucesso entre 2009 e 2011, Jônatas Faro era um dos artistas mais cobiçados da TV. O famoso foi casado com a atual esposa de André Gonçalves entre 2010 e 2011. Juntos, eles tiveram Guy. que hoje está com 13 anos.

Na época da separação, ele deu uma entrevista ao jornal Extra para explicar o fim da relação. “Não fui eu quem tomou a decisão de separar. Como tudo na minha história com a Dani, a decisão foi tomada em conjunto. Foi assim quando nos apaixonamos, quando decidimos que queríamos ter um filho juntos, quando nos casamos e agora, ao nos separar”, começou ele.

“Será assim para sempre, pois a minha admiração pela Danielle é infinita. Não consigo imaginar mulher melhor para ser mãe do meu filho. Vamos criar o nosso filho juntos e em harmonia. Muitas vezes descobrimos que somos melhores amigos do que amantes”, concluiu.

JÔNATAS FARO SURPREENDE AO REAPARECER MUSCULOSO

O clique foi compartilhado por Jônatas Faro na última quarta-feira (5). Ele, que hoje vive uma vida longe dos holofotes, impressionou ao exibir o corpo sarado em frente ao espelho.