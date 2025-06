Rio Acre volta a subir e chega a 2,47 metros após vários dias de recuo na capital

O nível do Rio Acre voltou a subir e chegou a marca de 2,47 metros no início da tarde desta terça-feira (10), na capital, de acordo com o ultimo boletim da Defesa Civil municipal.

Segundo o órgão, a mudança pequena, mas significativa em comparação com o dia anterior, em que o manancial alcança 2,39 metros, é resultado das chuvas nas últimas 24h, que foi de 8,60 mm.

Nos últimos dias o afluente vem passando por uma redução gradual do volume de águas, e diminuiu quase 2 metros entre o final de maio ao início de junho.