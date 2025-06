Rubel anuncia show inédito no Acre com turnê intimista na Usina de Arte

O cantor e compositor Rubel tem data marcada para se apresentar no Acre: será no dia 30 de novembro, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. A apresentação faz parte da turnê internacional Beleza, eu e o violão, que tem rodado o país e o mundo em formato intimista, resgatando a essência do artista carioca com voz, violão e muita poesia.

Conhecido por hits como Quando Bate Aquela Saudade, Partilhar e Mantra, Rubel promete um repertório que atravessa seus três álbuns de estúdio, com espaço para releituras e momentos de conversa com o público. A proposta do show é justamente essa: uma experiência próxima, direta e emocional.

O evento marca a primeira vez que Rubel se apresenta no estado e já é aguardado por fãs locais, que vinham pedindo sua vinda há anos nas redes sociais. Os ingressos devem começar a ser vendidos nas próximas semanas, com detalhes sobre preços e pontos de venda a serem divulgados pela produção local.

A Usina de Arte João Donato, palco tradicional de grandes apresentações culturais no Acre, foi escolhida para receber o show por sua estrutura e simbolismo artístico. A expectativa é de casa cheia.