Secretaria de Patrimônio da União cede escola Darcy Bezerra e Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai reformar o local

A Secretaria de Patrimônio da União cedeu oficialmente a escola Darcy Bezerra para o município e a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai reformar a unidade de ensino, que fica localizada no bairro Aeroporto Velho. O prefeito Zequinha Lima e o Superintendente da Secretaria de Patrimônio da União Thiago Mourão, assinaram o Termo de Cessão de Uso nesta segunda-feira, 30, no próprio local.

Com a cessão será possível a realização de melhorias no prédio, onde a escola municipal já funciona. Elizângela Braga, Diretora da escola Darcy Bezerra, agradeceu pela medida,que possibilitará à escola, receber as benfeitorias necessárias.

“Hoje é um dia de agradecermos. Estamos muito feliz com esse termo que cede nossa escola para o município e assim vamos receber nossa sonhada reforma, incluindo nosso auditório climatizado”, contou ela.

O Superintendente da Secretaria de Patrimônio da União Thiago Mourão, destacou a parceria com o município e afirmou que a seção da instituição garante segurança jurídica para a prefeitura.

“A União possui diversos imóveis aqui no município de Cruzeiro do Sul e a gente faz algumas seções e doações para a Prefeitura. Hoje nós estamos fazendo concretizando mais uma sessão com o município, que era uma escola que já funcionava, mas não estava regularizada. Além dessa escola, existem outras também que a gente está fazendo essa parceria da União com a Prefeitura”, explica.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da parceria com o governo federal no repasse de prédios para o município investir. Destacou que à Darcy Vargas será transformada.

“Nós temos alguns patrimônios da União aqui em Cruzeiro do Sul, onde estão instalados alguns prédios da prefeitura, e que foram construídos ao longo dos anos, e que nunca foram documentados como era a Escola Oswaldo Lima, que nós acabamos de refazer e é um patrimônio da prefeitura. E hoje nós estamos aqui com a secretaria do Patrimônio Público Nacional, oficializando a entrega da Darcy. Nós vamos transformar esse espaço onde serve para a recriação das crianças, da comunidade escolar, num espaço fechado, refrigerado, com ar-condicionado, para melhorar ainda mais o ambiente escolar das nossas criança”, contou o prefeito.

Prefeitura vai reformar 28 escolas municipais

Durante a assinatura da cessão de uso da escola Darcy Bezerra, o prefeito Zequinha Lima anunciou que vai reformar as 28 unidades de ensino do município.

“Nós estamos fechando um processo licitatório para que a gente possa em quatro anos, reformar todas as escolas de Cruzeiro do Sul. O processo é para 28 escolas, e aí nós temos já um calendário definido, essa escola aqui está dentro do calendário e será a quarta escola”, concluiu o prefeito de Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima.