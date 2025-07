“Será a maior Expoacre Juruá da história”, diz Zequinha em visita ao Parque de Exposições

Cruzeiro do Sul se prepara para a 20ª edição da Expoacre Juruá, e o prefeito Zequinha Lima visitou o parque de exposições nesta segunda-feira (30) para conferir os últimos detalhes. Em conversa com o ContilNet, ele expressou grande otimismo para o evento, que ocorre de terça-feira (1º) a domingo (6) e promete ser a maior edição de todos os tempos, com um recorde de público.

“É uma forma de apresentarmos a cidade para o mundo. Nesses 20 anos de Expoacre Juruá, eu diria que essa será a maior exposição que Cruzeiro do Sul e o Juruá já viu, e isso é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou o prefeito.

Cruzeiro do Sul vive um clima de festival nacional. A cidade está recebendo bandas e artistas renomados em todo o Brasil, além de novas empresas e marcas de grande reconhecimento que estão expondo na feira. Esse movimento intenso tem impactado diretamente a rotina da cidade.

“Cruzeiro do Sul nunca viu tanta gente ao mesmo tempo. Estamos intensificando nosso trabalho de fiscalização e orientação porque temos visto muitos acidentes, mas tem muitos carros, muita gente na cidade. Então, temos que cuidar disso com todo carinho, da vida das pessoas. Aumentou o fluxo na cidade. A expectativa dessa Expoacre Juruá é a melhor possível, nunca vimos tantos artistas bons juntos, ao mesmo tempo. Temos empresas aqui que a gente nunca tinha visto em Cruzeiro do Sul fazendo exposição”, destacou Zequinha Lima.

A alta procura por hospedagem é um reflexo do aumento no fluxo de visitantes. Não há mais vagas em hotéis, e a procura por pontos turísticos também disparou. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mobilizou a Secretaria de Turismo para orientar o público e os turistas sobre os melhores locais a serem visitados.

“A rede hoteleira está lotada há várias semanas. A economia avançando. As pessoas estão alugando apartamento, casas. Quero agradecer aqui ao governador Gladson Cameli por ajudar tanto nossa Cruzeiro do Sul e nos proporcionar uma festa tão linda como essa”, pontuou o prefeito. Ele acrescentou: “Nossa secretaria de turismo tem um tour para visitar os pontos turísticos principais da cidade. Eles vão ajudar a fazer tudo isso aqui na cidade, o que faz aquecer esse setor da economia também. Cruzeiro do Sul tem o melhor para todos esses turistas que estão chegando”.

As equipes da prefeitura estão no local desde o início da organização do evento, há mais de 30 dias, trabalhando na limpeza e manutenção dos espaços. O prefeito ressaltou que pessoas de outros estados estão vindo para prestigiar a Expoacre Juruá, com o objetivo de levar o nome de Cruzeiro do Sul para o restante do Brasil.

“Estamos aqui há mais de 30 dias. Desde que o Estado chegou aqui, nós colocamos nossas equipes para a limpeza, manutenção dos espaços. Algumas secretarias vão estar aqui dentro. Vamos oferecer a melhor feira dos últimos tempos. Vamos superar os anos anteriores. Teremos a festa com as atrações que outros estados não têm, às vezes. Conheço pessoas que estão vindo de São Paulo para curtir show aqui. Espero que gostem e levem o nome da nossa cidade para outros estados e outras pessoas. Temos que atrair pessoas para cá, mais investidores”, concluiu Zequinha Lima.