Serviço 190 da Polícia Militar fica temporariamente fora do ar no Acre; governo se posiciona

O serviço de emergência 190 da Polícia Militar ficou temporariamente fora do ar na noite deste domingo (1º) no Estado do Acre, deixando moradores de várias cidades sem acesso ao principal canal de acionamento em situações de urgência e emergência. A falha gerou preocupação entre a população.

Nas redes sociais, diversos moradores relataram tentativas frustradas de contato com o 190 durante a noite. “Precisamos acionar a PM por causa de uma briga na rua e não conseguimos falar. Ficamos sem saber o que fazer”, contou uma aposentada.

O que diz o Governo?

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informa que o serviço emergencial 190, do Centro de Comando e Controle (CICC), está temporariamente fora do ar.

Tão logo a situação foi constatada, a empresa foi acionada, porém não realizou retorno até a manhã desta segunda-feira, 2. Para assegurar os atendimentos, as equipes da pasta seguem de prontidão.

Dessa forma, caso necessário, a população deve entrar em contato por meio do aplicativo Telegram, como uma alternativa de comunicação.

Para acessar o serviço, basta baixar o aplicativo, digitar no buscador PM_190_AC, ou acessar o link https://t.me/PM_AC_190_bote e registrar a ocorrência por meio de áudio, vídeo, fotos ou texto.

José Américo de Souza Gaia

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre