Servidores da Educação completam 18 dias de greve e lotam frente da Seme em novo protesto

Os servidores da Educação Municipal de Rio Branco intensificaram os protestos nesta segunda-feira (2), completando 18 dias de greve. A mobilização aconteceu em frente à Secretaria Municipal de Educação (Seme), com o objetivo de pressionar a gestão por respostas.

Os trabalhadores reivindicam reajuste do piso salarial do magistério, recomposição dos salários dos demais servidores, pagamento dos auxílios alimentação e saúde, além da garantia da horatividade tempo extraclasse previsto em lei. De acordo com o Sinteac, 80 das 94 escolas da rede municipal continuam com as atividades suspensas.

VEJA MAIS: Servidores da Educação protestam em frente à Câmara de Rio Branco e fecham rua

Na última sexta-feira (30), representantes do Sinteac e da Prefeitura participaram de uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça do Acre, mas não chegaram a um acordo. A administração municipal solicitou prazo até 10 de junho para apresentar um estudo orçamentário sobre a viabilidade das demandas. No entanto, pediu como condição a suspensão da greve. O sindicato afirmou que a decisão só será tomada após ouvir a base da categoria.