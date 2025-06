Sesacre diz que estado de saúde de bebê com bolhas nas pernas é estável, mas segue entubada

A recém-nascida Aurora Maria Oliveira Mesquita, de apenas quatro dias de vida, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. A informação foi dada pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ao ContilNet, nesta terça-feira (24).

SAIBA MAIS: Recém-nascida sofre queimaduras em maternidade do Acre e família denuncia

A família acusa a equipe do Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete, em Cruzeiro do Sul, de ter causado queimaduras graves nas pernas da criança enquanto lhe dava banho, no último domingo (22).

A menina apresentou bolhas e teve a pele descolada nas pernas e nos pés. Após ser questionada, a equipe informou que a recém-nascida apresenta um quadro de uma doença rara chamada Epidermólise Bolhosa, que causa bolhas e feridas na pele e nas mucosas. A Sesacre solicitou uma biópsia para identificar a causa, mas o resultado do exame ainda não foi obtido.

A criança está entubada, porém estável, segundo a Sesacre.

“A bebê segue estável, sendo acompanhada pela equipe multiprofissional da Maternidade Bárbara Heliodora, na UTI neonatal”, informou a pasta.

Ao site G1 Acre, o pai da bebê, Marcos Silva Oliveira, informou que a criança apresentou uma piora na noite de segunda-feira (23), “porém amanheceu melhor nesta terça, com os batimentos cardíacos e saturação estáveis”.

A equipe médica decidiu mantê-la entubada para evitar que a criança sentisse mais dor.