Shakira celebra 36 shows de sua turnê esgotados com participações especiais em Miami

Após uma noite histórica na última sexta-feira (6/6), Shakira voltou ao palco do Hard Rock Stadium, em Miami, no sábado (7/6), para mais uma apresentação arrebatadora da turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”. Com ingressos esgotados em ambas as datas, a colombiana reuniu cerca de 90 mil pessoas para celebrar o incrível marco de 36 apresentações sold-outs com sua turnê, que já se consagrou a maior bilheteria feminina em 2025.

A segunda noite contou com participações especiais de Bizarrap, Manuel Turizo e Alejandro Sanz, este último repetindo a parceria já vista no primeiro show (sexta-feira). A presença dos artistas intensificou ainda mais a conexão de Shakira com o público, que respondeu com entusiasmo a cada performance.

A cantora segue surpreendendo a cada apresentação, em uma turnê que já entrou para a história como uma das mais impactantes de sua carreira. O Hard Rock Stadium, totalmente tomado por fãs e também celebridades na plateia, reafirmou o status de Shakira como um ícone global. Prince Roy, Marc Antonhy, Antonela Roccuzzo e Winnie Harlow foram algumas das personalidades presentes.

Com a etapa norte-americana da turnê se aproximando do fim, Shakira agora se prepara para uma maratona de sete shows no Estádio GNP Seguros, na Cidade do México, todos já com ingressos esgotados. Las Mujeres Ya No Lloran segue como um fenômeno mundial, consolidando a artista como um dos maiores nomes da música atual.