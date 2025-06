Soteldo é anunciado pelo Fluminense como reforço para o Mundial de Clubes

O Fluminense oficializou, nesta terça-feira (10/6), a contratação do venezuelano Yeferson Soteldo. O meia-atacante de 26 anos deixou o Santos e foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, estando apto para ser inscrito no Mundial de Clubes da Fifa, cuja data-limite de registro é também nesta terça.

O jogador, que está a serviço da seleção da Venezuela, se integrará ao grupo tricolor nos Estados Unidos, onde o clube carioca disputará a nova edição do Mundial. O técnico Renato Gaúcho, que já trabalhou com o atleta no Grêmio em 2023, aprovou a contratação.

O Fluminense pagará R$ 30 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% seguirão divididos igualmente entre Santos e Tigres, do México, para uma possível revenda futura. O contrato prevê ainda um pagamento adicional de R$ 11 milhões caso o atleta permaneça no Tricolor, o que renderia mais R$ 5,5 milhões ao clube paulista.

O pedido de transferência partiu do próprio jogador, que era titular no Santos. Como parte do acordo, Soteldo e seu empresário assinaram um termo de quitação de uma dívida antiga do clube paulista, no valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões), que será assumida pelo Fluminense.

Soteldo soma 162 partidas e 21 gols em duas passagens pelo Santos. Na última temporada, foi emprestado ao Grêmio para ajudar a reduzir a folha salarial santista durante a disputa da Série B. No time gaúcho, disputou 41 jogos, sendo 32 como titular, e marcou sete gols sob o comando de Renato, com quem volta a trabalhar no Rio de Janeiro.