“Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas. A situação em Gaza é terrível”, disse o presidente dos EUA. “Acreditamos que, na próxima semana, conseguiremos um cessar-fogo”, afirmou Trump na sexta-feira (27/6).

Trégua anterior

Em janeiro deste ano, Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo após mediação de Catar, EUA e Egito.

A expectativa era que o plano de paz fosse implementado em três fases. Na primeira delas, ocorreu a troca de reféns sequestrados pelo Hamas por prisioneiros palestinos.

A segunda fase do cessar-fogo seria negociada a partir de março, mas foi suspensa, pois o governo de Israel não cumpriu o que havia sido acordado e exigiu uma extensão da primeira etapa e a libertação de todos os reféns que ainda estão em Gaza.

Com isso, Israel intensificou os ataques contra a Faixa de Gaza.

Trump tem manifestado interesse no fim da ofensiva de Israel em Gaza e faz pressão contra a administração do país judeu.

“É importante ressaltar que [Benjamin Netanyahu] está atualmente negociando um acordo com o Hamas, que incluirá a devolução dos reféns”, escreveu Trump em uma publicação dele na semana passada.

Realidade atual do conflito

Embora Trump se posicione publicamente pelo fim do conflito em Gaza, Israel fez um movimento abrupto no domingo. O Exército de Israel determinou que os palestinos deixem as áreas no norte de Gaza. A ordem de retirada abrange a área de Jabalia e a maioria dos distritos da cidade de Gaza.

“As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão operando com extrema força nessas áreas, e essas operações militares vão aumentar, se intensificar e se estender para o oeste, até o centro da cidade, para destruir as capacidades das organizações terroristas”, avisou o Exército de Israel.

Israel e Hamas firmaram um acordo no início do ano, mas Israel descumpriu parte do combinado e os combates foram retomados.