Ufac anuncia concurso efetivo com mais de 30 vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul; VEJA

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura de um novo concurso público para cargos técnico-administrativos em educação. O edital foi publicado nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial da União, e oferece 32 vagas efetivas, distribuídas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As remunerações variam entre R$ 3.029,90 e R$ 4.761,96, com adicional de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00. Os aprovados também poderão receber incentivo à qualificação, com percentuais que podem alcançar até 75% do salário, conforme o nível de formação.

As inscrições estarão disponíveis entre os dias 7 de julho e 7 de agosto, exclusivamente no site do Instituto ACCESS (www.access.org.br), que é o responsável pela organização do certame. As taxas de inscrição são de R$ 90 para cargos de nível médio técnico (nível D) e R$ 150 para cargos de nível superior (nível E). O edital permite a inscrição para até dois cargos diferentes, desde que as provas ocorram em turnos distintos.

Para nível médio técnico, há oportunidades nas áreas de laboratório (anatomia humana, anatomia animal, entomologia e química) e também para técnico em tecnologia da informação. No nível superior, os cargos incluem analista de TI, bibliotecário, engenheiro civil, estatístico, pedagogo, técnico em assuntos educacionais e tecnólogo em construção civil.

Seguindo a legislação federal, há reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos e pardos.

As provas serão objetivas, de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados deverão permanecer por no mínimo três anos na unidade onde forem lotados. A validade do concurso será de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.

O edital completo, com o conteúdo programático, cronograma, lista de documentos exigidos para posse e outras informações, está disponível na edição nº 120 do Diário Oficial da União e no site do Instituto ACCESS. O atendimento aos candidatos será feito por telefone, e-mail, WhatsApp e pelo canal de atendimento disponível no portal da banca.