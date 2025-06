Unidades de Saúde de Rio Branco terão horários especiais durante o feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, em virtude do feriado de Corpus Christi, algumas unidades de saúde funcionarão em horários especiais para garantir a continuidade do atendimento à população.

Nos dias 19 e 20 de junho (quinta-feira e sexta-feira), quatro Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps), localizadas estrategicamente para atender todas as regionais da capital, estarão abertas das 7h às 13h. Já no sábado, dia 21 de junho, o funcionamento será estendido, com atendimento das 7h às 17h.

As unidades que estarão em funcionamento durante o período são:

– Urap Roney Meireles – Rua Arara, 132, bairro Adalberto Sena;

– Urap Hidalgo de Lima – Rua Tião Natureza, 29, bairro Palheiral;

– Urap Cláudia Vitorino – Rua Baguari, 40, bairro Taquari;

– Urap Rozangela Pimentel – Rua Maria Francisco Ribeiro, s/n, bairro Calafate.

A medida visa manter o acesso da população a serviços essenciais de saúde, mesmo durante o feriado prolongado. A Secretaria reforça que os atendimentos seguirão normalmente nas datas e horários indicados, com a devida organização das equipes para garantir eficiência e qualidade no cuidado prestado à comunidade.

Vale lembrar que essas são as unidades de referência da prefeitura no combate às arboviroses; caso você sinta febre alta, dor de cabeça, dor muscular e dor nos olhos, procure uma dessas unidades de saúde. Fora desses horários, em casos de emergência, a orientação é procurar uma unidade de pronto atendimento.