URGENTE: grupo de detentos foge do presídio Francisco de Oliveira Conde

Uma fuga registrada na manhã desta quinta-feira (19) no Presídio Francisco de Oliveira Conde, o maior do Acre, mobiliza dezenas de policiais e o helicóptero do Ciopaer. Pelo menos 9 detentos fugiram.

As buscas se concentram nas áreas próximas à unidade prisional, incluindo o Distrito Industrial e as matas às margens da BR-364, no acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Informações apuradas pela reportagem indicam que os detentos – de alta periculosidade – fazem parte do Comando Vermelho que escaparam cumpriam pena no espaço provisório da unidade.

Equipes da segurança realizam contagens no pavilhão para confirmar a identidade dos fugitivos. Até o momento, a direção do presídio não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da fuga.