Usuário de drogas agride e assalta boliviana no Centro de Rio Branco, mas é preso após perseguição

O dependente químico Claudemir Vieira Cunha foi preso na noite deste domingo (22) após roubar e agredir uma mulher de nacionalidade boliviana no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Floriano Peixoto, no bairro da Base, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, Claudemir, conhecido nas regiões do Centro, Base e Dom Giocondo, tem histórico de roubos e agressões, especialmente contra mulheres.

Na ocasião, a vítima, identificada como Esmeralda, caminhava próximo à Rádio Difusora Acreana quando foi abordada pelo criminoso. Armado com uma faca, ele anunciou o assalto, roubou o celular da mulher e, antes de fugir, ainda a agrediu fisicamente. Mesmo ferida, Esmeralda conseguiu correr e se afastar do agressor.

Populares que testemunharam o crime acionaram a Polícia Militar, que mobilizou cinco viaturas do 1º Batalhão para cercar a área e capturar o suspeito. Na tentativa de escapar, Claudemir pulou vários muros e cercas elétricas, mas acabou preso na Travessa Tarauacá, ainda no bairro da Base. Moradores da região auxiliaram os policiais na localização do criminoso.

Durante a abordagem, os agentes encontraram o celular da vítima em posse de Claudemir. Ele recebeu voz de prisão e foi algemado. Devido aos ferimentos sofridos ao tentar fugir — cortes no rosto e no calcanhar causados por concertinas —, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros.

Após atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, o suspeito foi liberado e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

A rápida ação dos policiais do 1º Batalhão garantiu a prisão do acusado e a recuperação do bem roubado.