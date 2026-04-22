SEE prorroga inscrições para a 12ª edição da Mostra Viver Ciência

Evento em Rio Branco reunirá escolas públicas e privadas para apresentar soluções em áreas como Robótica, Matemática e Ciências Humanas

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), anunciou uma nova oportunidade para quem deseja participar da maior vitrine científica escolar do estado. As inscrições para a 12ª edição da Mostra Viver Ciência foram prorrogadas e agora seguem abertas até o próximo dia 3 de maio.

Com o tema “Conexões amazônicas: saberes, ciência e cultura em diálogo”, a edição de 2026 busca cruzar o conhecimento acadêmico com a realidade territorial. A proposta é transformar as salas de aula em laboratórios de inovação que dialoguem diretamente com as vivências na floresta e nas cidades do Acre.

Como participar e o que apresentar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelos professores orientadores por meio do site oficial ( https://viverciencia.see.ac.gov.br/ ). Na plataforma, os educadores também têm acesso a um Guia de Elaboração de Projetos, documento essencial para padronizar as pesquisas que serão submetidas ao crivo da comissão organizadora.

O evento, previsto para os dias 25 e 26 de novembro em Rio Branco, abrirá espaço para uma gama diversificada de conhecimentos, incluindo:

Ciências da Natureza e Matemática;

Ciências Humanas e Linguagens;

Robótica e Automação;

Tecnologias da Informação e Comunicação.

Acompanhamento pedagógico é diferencial

A coordenadora-geral da mostra, Anne Ruela, destaca que o sucesso da edição atual está atrelado ao acompanhamento pedagógico, iniciado no ano anterior. “Nossa expectativa é aumentar o número de participações, até porque teremos mais tempo de suporte neste ano, auxiliando na escrita dos professores e no desenvolvimento real das pesquisas dentro das escolas”, explicou.

A estratégia visa não apenas realizar um evento de exibição, mas fortalecer o protagonismo estudantil, incentivando que alunos de escolas públicas e privadas desenvolvam soluções tecnológicas e sociais para os desafios locais.