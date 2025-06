Via Verde Shopping e Cine Araújo realizam pré-estreia exclusiva de “Como Treinar o seu Dragão” para convidados

Para marcar o lançamento da novo live-action da aventura “Como Treinar o seu Dragão” dos estúdios dreamworks, o Via Verde Shopping, em parceria com o Cine Araújo, promoveu uma pré-estreia exclusiva na manhã do último sábado, 7 de junho. O evento reuniu influenciadores, jornalistas, comunicadores e figuras do empreendedorismo local em uma ação que uniu entretenimento, relacionamento e valorização da cultura.

A pré-estreia foi realizada em sessão especial, com exibição do filme em tecnologia de projeção a laser, que somente o Cine Araújo oferece na capital acreana, proporcionando qualidade superior de imagem e som. Os convidados e seus acompanhantes também foram recepcionados com pipoca e refrigerante, em um momento pensado para oferecer conforto e acolhimento, fortalecendo os laços entre o polo varejista e a comunidade.

Para o coordenador de marketing Daniel Ferreira, o momento é parte de um esforço contínuo para levar cultura e entretenimento de qualidade ao público acreano. “Esta ação faz parte do nosso calendário de eventos com objetivo de agregar valor à cidade e à região, oferecendo entretenimento de qualidade, eventos de alto impacto e experiências que aproximem o Via Verde Shopping da comunidade. Ficamos muito felizes em receber influenciadores, empresários e convidados especiais em mais um momento pensado para transformar positivamente o Acre por meio da cultura e do lazer.”

A iniciativa integra o calendário de ativações do Via Verde Shopping e reforça seu compromisso em oferecer experiências memoráveis, que vão além das compras e se conectam ao lazer, à cultura e ao convívio social. Ao lado do Cine Araújo, o shopping reafirma seu papel como espaço de encontros significativos e vivências.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.