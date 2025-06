Vídeo mostra o exato momento em que entregador colide violentamente contra poste

Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento do acidente que resultou na morte do entregador de lanches Gustavo de Holanda Lunier, de 18 anos, na noite desta terça-feira (17), na Rua Judite Paiva, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

VEJA MAIS: Entregador morre após perder o controle de motocicleta e colidir violentamente contra poste

No vídeo, é possível ver quando o jovem, que trafegava no sentido bairro-centro, perde o controle da motocicleta, sobe no meio-fio e, em seguida, colide de forma violenta contra um poste de energia elétrica. A força do impacto foi tão grande que a moto chega a ser arremessada, e Gustavo cai no chão, já inconsciente.

As imagens confirmam a versão inicial repassada por testemunhas, que relataram que o entregador estava realizando uma entrega na região no momento do acidente. Ele conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor azul.

O impacto causou um traumatismo cranioencefálico gravíssimo no jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Moradores, que ouviram o barulho da colisão, saíram de suas casas na tentativa de socorrer o rapaz, mas, infelizmente, nada puderam fazer.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram na cena do acidente para isolar a área e acionar a perícia. Após os procedimentos, o corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O vídeo, que circula nas redes sociais, reforça o alerta sobre os perigos no trânsito e a importância de redobrar a atenção, especialmente durante o trabalho com entregas, que muitas vezes exige pressa e longas jornadas nas ruas.

A morte de Gustavo, jovem trabalhador, causou comoção nas redes sociais e entre colegas de profissão.