VÍDEO: Torcida Organizada do Flamengo faz festa no Acre após vitória sobre o Chelsea

A tarde dessa sexta-feira (20) foi de festa para os torcedores do Flamengo no Acre. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, a sede da torcida organizada Acre Flanáticos, localizada em Rio Branco, se transformou em palco de comemoração.

O clima era de euforia entre os rubro-negros, que se reuniram horas antes do apito inicial para acompanhar a partida. Assim que o juiz encerrou o jogo, os gritos de omemoração tomaram conta do espaço, em meio a cantos, bandeiras, fumaças rubro-negras e muita cerveja gelada.

A sede ficou lotada durante os 90 minutos da partida. Após o apito final, a festa se estendeu com som automotivo, samba, fogos e a tradicional queima de sinalizadores. O presidente da associação, Leonardo Queiroz, falou: “Vamos curtir o pagode após a vitória e para os ‘antis’, aqui é Flamengo”.