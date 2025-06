Virginia revela que tem vergonha de gravar certos vídeos; saiba quais

Virginia Fonseca costuma publicar diversos momentos sobre a sua vida nos stories do Instagram. Entretanto, a influenciadora revelou que tem vergonha de registrar os vídeos dos treinos na academia. Mesmo assim, sob pedidos, ela revelou que vai tentar gravar e publicar para os seguidores.

“Hoje recebi muito direct pedindo pra eu voltar a postar, por que eu parei. Não é que vocês copiam meus treinos, é que vocês falam que dava ânimo. E concordo, porque quando acompanho alguém treinando, me dá energia pra ir. Sei como é que é”, declarou.

Na sequência, ela disse que faria uma enquete para saber as opiniões dos fãs e, quem sabe, voltar a publicar. “Falo ‘tento’, porque gosto de treinar com fone, e aí não dá pra ficar escutando música. E tenho muita vergonha quando treino na academia aqui do prédio. Quando vou na academia grandona aqui, fico com muita vergonha. Por isso falo que vou tentar, eu fico com muita vergonha”, disse.

Por fim, ela reforçou que não se sente à vontade para gravar os treinos. “Quando falo que tenho vergonha, as pessoas ficam: ‘nossa, você com vergonha?’. Falando assim não tenho, mas posicionar o celular, ir lá fazer o exercício, a pessoa deve ficar olhando. Que ódio, velho! Odeio ter vergonha. E eu tenho, tá, pra muita coisa. Pode não parecer, mas eu tenho vergonha”, encerrou.