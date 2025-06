Vizinha processa Rafael Cardoso e pede indenização de R$ 30 mil

Rafael Cardoso não tem vivido momentos fáceis em sua vida pessoal e profissional. Em paralelo, a situação do ator ganha contornos igualmente difíceis junto à Justiça.

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Kátia Rebibout D’Angelo, vizinha do ator, decidiu processá-lo e pedir uma indenização de R$ 30 mil. No documento, ao qual tivemos acesso com exclusividade, a idosa afirma ter solicitado de forma educada e gentil que Rafael Cardoso deixasse de usar seu muro como suporte para o depósito de resíduos orgânicos. Segundo ela, a situação ocasiona infiltrações graves e afeta a estrutura de sua casa.

A vizinha do ex-global disse que, após o pedido, ele agiu de forma desproporcional e hostil. De acordo com a mulher, o ator registrou uma queixa-crime contra ela, acusando-a de perturbar a tranquilidade e distorcendo os diálogos entre ambos. O ocorrido teria acontecido com o objetivo de constrangê-la para a Justiça e os demais vizinhos.

Pedidos contra Rafael Cardoso e o histórico do ator

Na ação, o valor pedido pela idosa busca cobrir os danos materiais e morais que ela alega ter sofrido. Para isso, Kátia juntou ao processo um conjunto de fotos de sua residência com os pontos de umidade que afirma serem resultado dos atos assumidos por Rafael.

Ela apresentou, ainda, uma conversa de aplicativo em um grupo de vizinhos. Nele, os vizinhos reclamam do cheiro de queimado na rua. Segundo Kátia, a fumaça é resultado dos resíduos orgânicos que Rafael Cardoso queima em seu quintal. Ela juntou, também, fotos em que a fumaça pode ser percebida acima de sua casa.

Uma audiência de conciliação foi marcada para o mês de agosto. Até lá, nos resta aguardar para saber quais serão as cenas dos próximos capítulos…

Vale lembrar que essa não é a primeira ação envolvendo Rafael Cardoso. O ator foi condenado no dia 8 deste mês por agredir um idoso em um bar.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.