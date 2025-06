Whindersson Nunes critica Fantástico após reportagem sobre maconha

O influenciador digital Whindersson Nunes usou as redes sociais, nesta segunda-feira (30 de junho), para criticar publicamente uma reportagem exibida recentemente pelo Fantástico, que alertava sobre os perigos da substância derivada da maconha conhecida como ice.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o youtuber classificou a matéria da revista eletrônica como “rasa” e ironizou o conteúdo.

Whindersson zombou da reportagem: “Mds [meu Deus], o Fantástico fez uma matéria sobre ICE sem conversar com UM maconheiro, uma pesquisa mais rasa que um chafariz, mostrando como se ICE fosse uma droga nova e tipo crack [risos]”, escreveu o comediante.

Na sequência, ele compartilhou um trecho da reportagem e voltou a criticar: “É como fazer uma matéria mostrando os perigos do whisky por ser mais forte que cerveja”, zombou.

Entenda o caso

A reportagem do Fantástico mostrou o avanço do uso de uma droga chamada ice, derivada da maconha, que tem se espalhado entre jovens das classes média e alta no Brasil.

Com produção nacional e venda facilitada por redes sociais e aplicativos de mensagens, a substância tem alto teor de THC, o que a torna até dez vezes mais viciante e muito mais cara que a maconha comum.

“Maconha de playboy” e operação policial

Apelidada de “maconha de playboy”, o ice é consumido em festas e eventos, especialmente por pessoas com maior poder aquisitivo. Os efeitos variam de ansiedade e dificuldades de concentração até quadros graves de psicose, dependendo da dose.

Durante a Operação On Ice, a Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha envolvida na fabricação e distribuição da droga. Foram apreendidos carros, dinheiro em espécie e mais de uma tonelada de entorpecentes. O caso também revelou um novo perfil de traficante: usuários com acesso à elite, que atuam fora das facções criminosas tradicionais.

Mesmo com a sensação de impunidade, as autoridades destacam que todas as ações digitais deixam rastros e que os responsáveis serão responsabilizados.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.