Acre tem uma das menores taxas de domínio da língua inglesa no Brasil

Um estudo realizado pela EF Education First e divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), revela que o Acre se mantém entre os estados brasileiros com o menor domínio da língua inglesa.

Com uma pontuação de 443 pontos, o estado obteve uma das notas mais baixas do país no Índice de Proficiência em Inglês de 2024, ficando abaixo da média nacional, que é de 466 pontos e já é considerada insatisfatória conforme a metodologia utilizada na pesquisa.

O desempenho do Acre classifica-se na faixa de “proficiência muito baixa”, a categoria mais baixa entre as cinco avaliadas no estudo. Apenas o Tocantins, com 446 pontos, apresentou resultados semelhantes.

A pesquisa abrangeu dados de 2,1 milhões de adultos em 116 países e posicionou o Brasil na 81ª posição do ranking global, uma queda significativa em relação ao 70º lugar alcançado no ano anterior.