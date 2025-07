Acre terá reforço na perícia médica com chegada de dois novos profissionais

O estado do Acre contará com dois novos peritos médicos federais nas Agências da Previdência Social, no município de Cruzeiro do Sul. Com isso, a equipe estadual, que atualmente possui 12 profissionais, terá um aumento de 16,67% na capacidade de atendimento. A medida é considerada essencial para reduzir a fila de espera por perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A nomeação dos novos servidores foi publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial da União. Eles fazem parte dos 250 primeiros aprovados no concurso público realizado em fevereiro deste ano, o primeiro após 15 anos sem novas contratações. A expectativa é que os profissionais assumam seus cargos ainda no mês de agosto, após os trâmites de posse e apresentação de documentos.

Segundo o Ministério da Previdência Social, a Região Norte é a que apresenta os maiores tempos de espera por perícia médica e, por isso, receberá 88 novos peritos, o que representa um incremento de 46,56% na capacidade regional. “Os novos peritos irão atuar nos locais onde a demanda é mais urgente, beneficiando diretamente quem mais precisa”, ressaltou o ministro Wolney Queiroz.