Acusado de atropelar e matar Juliana Chaar chega escoltado à delegacia; veja o momento

Após ser preso na sede do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Diego Luiz Gois Passos, acusado de atropelar e matar a advogada Juliana Chaar Marçal no mês passado, foi levado à sede da Departamento de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil do Acre, na manhã desta terça-feira (15).

Diego se entregou aos agentes do Gefron ainda pela manhã, após diálogo entre a polícia e o advogado do acusado. O ContilNet divulgou, com exclusividade, o momento em que ele foi capturado.

SAIBA MAIS: Vídeo mostra momento em que acusado de atropelar e matar Juliana Chaar se entrega à polícia

A prisão ocorre dias após uma ação realizada no último sábado (12), quando agentes chegaram a uma chácara onde o acusado estava escondido, mas ele conseguiu fugir minutos antes da abordagem. Na ocasião, dois familiares de Diego — um homem e uma mulher, identificada como prima dele — foram presos por tentar acobertar a fuga e por porte ilegal de arma de fogo. Armas também foram apreendidas durante a ação.

“Essa foi uma ação continuada, com a junção de todas as forças de segurança. Sábado houve um fato onde ele conseguiu furar o cerco policial que foi feito na área do Bujari. E todas as atividades continuaram no terreno, principalmente o Gefron, na área rural. E foi feito entendimento com o advogado para que ele realmente cessasse essa fuga que ele estava fazendo e que se entregasse para uma equipe policial. E foi isso: se entregou aqui na base do Gefron, que estava acompanhando durante todos esses dias essas operações. E a partir daí, nessas primeiras horas da manhã, foi feita a captura e a entrega dele aqui na base do Gefron. E nós vamos agora seguir para a DEIC, juntamente com a Polícia Penal, para fazer os procedimentos, que são os protocolos da cadeia de custódia”, disse o coronel Assis dos Santos, responsável pela operação, em entrevista ao ContilNet.

Nesse momento, Diego será ouvido pelo delegado plantonista, que tomará as medidas cabíveis.

VEJA O MOMENTO: