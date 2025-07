Acusado de matar advogada Juliana Chaar é preso em Rio Branco e será levado ao presídio

Após alguns dias foragido, Diego Luiz Gois Passos, acusado de atropelar e matar a advogada Juliana Chaar Marçal no mês passado, foi preso nesta terça-feira (15) pela Polícia Civil do Acre. Ele foi localizado em uma área urbana de Rio Branco e não ofereceu resistência no momento da prisão.

Diego será encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco em uma viatura do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), responsável por dar apoio às forças de segurança na operação.

Leia também: Helicóptero, mata densa e armas: veja detalhes da operação para prender acusado de matar advogada

A prisão ocorre dias após uma ação realizada no último sábado (12), quando agentes chegaram a uma chácara onde o acusado estava escondido, mas ele conseguiu fugir minutos antes da abordagem. Na ocasião, dois familiares de Diego — um homem e uma mulher, identificada como prima dele — foram presos por tentar acobertar a fuga e por porte ilegal de arma de fogo. Armas também foram apreendidas durante a ação.

O caso segue sendo tratado com prioridade pelas autoridades. A Justiça já havia mantido a prisão temporária de Diego na última sexta-feira (11), alegando risco à ordem pública e conduta de má-fé da defesa.

Juliana Chaar foi morta após uma discussão em frente a um bar de Rio Branco. O crime gerou grande comoção na capital e pressão social por justiça.