Adolescente de 13 anos que pichou viatura da polícia com sigla de facção é apreendido

Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Acre (PCAC) na manhã desta sexta-feira (11) em Marechal Thaumaturgo, após confessar ter pichado uma viatura oficial da corporação com a sigla de uma organização criminosa. O ato, considerado uma provocação direta às forças de segurança, desencadeou uma operação envolvendo unidades de várias regiões do estado.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela Delegacia-Geral do município, o adolescente também admitiu ter pichado cerca de 40 placas de sinalização da cidade, causando prejuízos ao patrimônio público. Durante a ação policial, o spray utilizado nas pichações foi apreendido.

“Estamos investigando se ele agiu por conta própria, sob influência ou coação de membros de facção criminosa. A pichação de uma viatura caracterizada com siglas de facção é uma afronta direta ao Estado e será tratada com todo o rigor da lei”, afirmou Laurentino. O delegado informou ainda que irá representar junto à Vara da Infância e Juventude pela internação do menor infrator, diante da gravidade dos fatos.

FIQUE POR DENTRO: Polícia Civil busca prender envolvidos na pichação de viatura com sigla de facção criminosa

A Polícia Civil também atua com reforço de equipes das delegacias de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), com o objetivo de identificar possíveis envolvidos e impedir novas ações semelhantes na cidade.

O Delegado-Geral da PCAC, Henrique Maciel, classificou o ato como um atentado à imagem da instituição. “A ousadia de pichar uma viatura oficial com siglas de facção criminosa é uma tentativa clara de intimidação contra uma das instituições que compõem o sistema de segurança pública. Reiteramos que esse tipo de ataque apenas reforça nosso compromisso em combater, com firmeza e inteligência, qualquer organização criminosa que ouse desafiar o Estado. A resposta será sempre à altura da gravidade do ataque”, declarou.

A Polícia Civil reforça que atua de forma incansável no combate ao crime organizado e alerta sobre o aliciamento de menores por facções, uma prática criminosa que segue sendo enfrentada com ações firmes de investigação e repressão em todo o Acre.