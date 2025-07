Polícia Civil busca prender envolvidos na pichação de viatura com sigla de facção criminosa

A Polícia Civil do Acre lançou uma nota pública nesta quinta-feira (10) sobre a pichação de uma viatura da corporação com as siglas de uma facção criminosa, no Vale do Juruá.

O órgão afirmou que o caso está sendo investigado e segue em busca de prender os envolvidos no crime.

“O governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Acre (PCAC) informa que, desde o conhecimento do ato criminoso de pichação em uma viatura oficial com as siglas de uma organização criminosa, todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas. A investigação está em curso para identificar e prender os autores e/ou mandante(s) do crime”, diz a nota.

A polícia conclui que o ato de vandalismo não enfraquece a instituição.

“A PCAC trata o caso como uma ação de honra, diante da ousadia dos criminosos que atentaram contra a imagem de uma das instituições que integram o Sistema de Segurança Pública do Estado. Também reitera que essa tentativa de intimidação não enfraquece a instituição, ao contrário, reforça o compromisso em combater com firmeza e perseverança as organizações criminosas que atuam em nosso território”, finaliza.