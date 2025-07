Adolescente invade colégio com faca, deixa criança morta e outras três pessoas feridas

Uma tragédia abalou a cidade de Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (8). Um adolescente de 16 anos invadiu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no Centro da cidade, armado com uma faca, e atacou alunos e uma professora. Um menino de 9 anos, identificado como Vitor André Kungel Gambirazi, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levado ao hospital.

De acordo com a Polícia Civil, o garoto foi atingido nas costas. Outras duas crianças, ambas com 8 anos, ficaram feridas — duas sofreram cortes leves na cabeça e uma foi atingida na região do tórax. Elas foram encaminhadas a hospitais da região, e uma delas já recebeu alta. Uma professora de 34 anos também ficou ferida ao tentar conter o agressor e está em atendimento no Hospital Santa Terezinha, em Erechim.

O prefeito Geverson Zimmermann relatou que o adolescente usou bombinhas para assustar os alunos antes de iniciar os ataques. As vítimas são estudantes do 3º ano do ensino fundamental. O agressor foi contido por populares ainda dentro da escola e apreendido pela Brigada Militar.

Ainda segundo o prefeito, o jovem teria entrado pela porta da frente da escola sob o pretexto de entregar um currículo. Em seguida, pediu para usar o banheiro e logo depois invadiu uma das salas de aula, dando início ao ataque.

A Polícia Civil informou que o adolescente é morador de Estação, não tem antecedentes criminais e vinha recebendo acompanhamento psiquiátrico há mais de um ano. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas, onde permanece sob custódia.

Diante do ocorrido, a prefeitura decretou a suspensão das aulas em todas as escolas da rede municipal por tempo indeterminado. Em nota, o município informou que está com equipes mobilizadas para prestar apoio psicológico e assistência às famílias das vítimas e à comunidade escolar.