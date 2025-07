After oficial da Tribe Beat é confirmado e terá atração nacional surpresa

O after oficial da Tribe Beat já tem data marcada e promete continuar a maratona de música eletrônica em grande estilo. Com assinatura da @EquipePVT, o evento acontece no dia 1º de agosto, contará com uma line-up especial que transitará entre os estilos Lou e Prog.

Um dos destaques do after é a presença de uma atração nacional surpresa, que será revelada em breve, assim como o local do evento. A organização já deixou no ar a expectativa: “Quem adivinha?”.

O start das vendas será no próximo domingo, dia 14 de julho. Mais detalhes sobre os valores e pontos de venda devem ser divulgados nas redes sociais da produção.

A proposta é dar continuidade à experiência vibrante da Tribe Beat, considerada a maior festa de música eletrônica de Rio Branco, e manter os amantes do eletrônico na pista até o amanhecer.