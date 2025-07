Agro Norte Mitsubishi leva All New Triton 2026 para a ExpoBoca no Amazonas

A Agro Norte Mitsubishi chegou com tudo em Boca do Acre – no Amazonas – e já está marcando presença na ExpoBoca 2025. Com um estande montado no evento, a concessionária apresenta ao público a All New Triton 2026, a nova geração da picape que promete unir força, tecnologia e inovação para o campo e a cidade.

A ação conta com test drive disponível no local, simulação de compra na hora e atendimento personalizado com a equipe da Agro Norte. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os representantes Carlos Jesiel e Priscila convidam o público a visitar o espaço e conhecer de perto o novo modelo. “Aqui de Boca do Acre e região, nós, eu e Priscila, estamos na cidade para você realizar aquele test drive na All New Triton 2026.”, diz Carlos. E ela confirma: “É isso mesmo! Estaremos presentes na ExpoBoca hoje à noite aguardando vocês!”

Além de conhecer o veículo de perto, os interessados podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp (68) 99927-2672 para agendar o test drive. “Dá uma ligadinha no nosso número e venha adquirir o que há de melhor. Estamos aguardando vocês. Vem!”, finaliza Jesiel no vídeo.

Com a chegada da Agro Norte Mitsubishi em Boca do Acre, a cidade ganha mais uma opção para quem busca veículos robustos, modernos e preparados para os desafios da região.