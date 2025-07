Anuário revela que Acre teve a 3ª menor taxa de roubo de celulares da Região Norte em 2024

O Acre registrou a terceira menor taxa de furto e roubo de celulares por 100 mil habitantes entre os estados da Região Norte em 2024, segundo dados da 19ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Com 373 ocorrências por 100 mil habitantes, o Acre ficou atrás apenas de Tocantins (256) e Roraima (366). Os demais estados da região apresentaram índices superiores: Pará (578), Rondônia (657,3), Amapá (709,4) e Amazonas (831,7).

No total, o Acre notificou 1.469 casos de furto e roubo de celulares ao longo de 2024, conforme os dados repassados pelas forças de segurança estaduais ao FBSP. O número representa uma redução em relação aos anos anteriores, embora o estado ainda enfrente desafios no combate à criminalidade urbana, especialmente nas áreas mais populosas de Rio Branco e entorno.

No cenário nacional, o Tocantins se destacou como o estado com a menor taxa da Região Norte e o sétimo com o menor índice do país. O resultado foi atribuído à atuação da Polícia Civil e ao uso de inteligência na repressão ao furto, roubo e receptação de celulares, por meio de ações como a Operação Móbile.

Em todo o Brasil, os furtos e roubos de celulares totalizaram 850,8 mil casos em 2024, sendo 374,7 mil roubos e 476,1 mil furtos, ambos em queda na comparação com 2023. O levantamento considera informações fornecidas por secretarias estaduais de segurança, polícias civis, militares e federal.