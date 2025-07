Ao ContilNet, Fernanda Brum deixa mensagem de força para mulheres

Na noite gospel da Expoacre 2025, marcada pela emoção e pela fé, a influenciadora Rogeria Rocha foi recebida no camarim da cantora Fernanda Brum a oportunidade de um bate-papo antes da apresentação mais aguardada da quarta noite da feira. Em um momento íntimo e inspirador, transmitido ao vivo pelo ContilNet, Fernanda compartilhou palavras de encorajamento, fé e superação para mulheres que enfrentam momentos difíceis.

Questionada por Rogeria sobre o que diria a uma mulher que ama a Deus, mas se sente quebrada e sem forças para prosseguir, Fernanda respondeu com a sabedoria de quem conhece o peso dos desertos da vida. “Não pode largar Jesus, não. Porque durante os desertos que a gente passa, a gente é provada de muitas formas. Jesus também não foi poupado do deserto. Mas foi depois dele que começou o grande ministério de milagres dele”, afirmou a cantora.

Ela enfatizou que os momentos difíceis são, muitas vezes, os mais importantes para a construção da força interior. “Essas mulheres que estão quebradas hoje, amanhã estarão de pé. E vão usar tudo o que aprenderam no deserto para levantar outras mulheres. É preciso fibra, firmeza e sair do deserto de cabeça erguida, em nome de Jesus”, disse Fernanda, emocionando os internautas que acompanhavam a transmissão.

Ao falar sobre o que espera que o público leve após o show, a artista foi direta: “Espero que saiam cheios do Espírito Santo. Com uma realidade da presença de Deus dentro delas, com o sentimento transformado pelas músicas”.

Em um gesto carinhoso, Fernanda Brum também deixou um recado especial para o público acreano e para os seguidores do ContilNet. “Alô, pessoal da ContilNet, um beijo pra vocês!”