Ao lado de Gladson, Mailza participa da abertura oficial do rodeio da Expoacre 2025

A terceira noite da 50ª edição da Expoacre foi marcada por emoção, tradição e uma grande celebração popular. Na noite desta segunda-feira, 28, a arena de rodeios do Parque de Exposições Wildy Viana recebeu um público vibrante e arquibancadas completamente lotadas para acompanhar a abertura oficial do rodeio, um dos momentos mais aguardados da feira.

A vice-governadora Mailza Assis prestigiou o evento ao lado do governador Gladson Cameli e destacou a importância do rodeio como parte da identidade cultural do Acre. “Parabéns a todos. Que tenhamos uma excelente festa, com muito cuidado e diversão com responsabilidade. Essa festa engrandece o nosso estado, valoriza a nossa tradição, a nossa história e os nossos produtos. É uma feira de negócios, mas também um espaço para o entretenimento e para um esporte tão apreciado pelos brasileiros e também pelos acreanos”, afirmou Mailza.

O governador disse que o sentimento é de gratidão. “Essa exposição é comemorativa pois são 50 anos de tradição, gerando bons negócios e desenvolvimento para o nosso estado, oportunidade para as pessoas, sem dúvidas estão abertas as portas, é um governo de continuidade, eu e minha vice-governadora Mailza temos esse compromisso de realizar a próxima edição melhor ainda”, destacou.

A cerimônia contou com um show de fogos de artifício, que coloriu o céu do parque e empolgou o público presente. Por causa da chuva que caiu logo após a abertura, a organização do evento optou por adiar o início da competição do rodeio como medida de segurança para os peões e os animais. A primeira noite de disputas foi remarcada para esta terça-feira, 29.

Dos 52 competidores inscritos, 40 são acreanos, o que reforça a força da modalidade no estado. O município de Cruzeiro do Sul lidera em número de representantes, com seis peões, seguido por Rio Branco, com cinco, e Sena Madureira, Porto Acre e Assis Brasil, com quatro competidores cada. Rondônia, Amazonas e Mato Grosso também estão representados na disputa.

Um dos grandes atrativos do rodeio este ano é a grande premiação. O vencedor da competição vai levar pra casa uma S10 zero quilômetro. Uma moto Honda também será entregue como prêmio.