Após concurso, Acre recebe 33 novos agentes da PRF para reforçar segurança nas rodovias

O estado do Acre recebeu 33 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que concluíram o Curso de Formação Policial (CFP) em 2025. O novo efetivo faz parte de um grupo de 521 recém-formados e que realizaram o concurso em 2021.

Do total de policiais enviados ao estado acreano, parte atuará em Rio Branco, enquanto outra parcela deverá ser lotada em uma unidade operacional no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

Os agentes integrarão as ações de rotinas já realizadas nos municípios, como fiscalização de trânsito, ações de combate à criminalidade, ilícitos ambientais, fraudes veiculares e tráfico de drogas.

Os novos agentes estão passando pelo processo de ambientação, que está sendo conduzido por veteranos, e que tem como intuito, além de um treinamento prático, adaptar os policiais nas vivências diárias da profissão, com base nos conhecimentos obtidos na formação.