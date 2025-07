Arraial da Ufac começa nesta sexta-feira e promete agitar o fim de semana em Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza, a partir desta sexta-feira, 11 de julho, mais uma edição do seu tradicional arraial. O evento acontece no campus-sede, em Rio Branco, e segue até sábado, 12, com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Durante os dois dias de festa, os visitantes poderão aproveitar apresentações de quadrilhas juninas, grupos musicais, danças típicas e diversas barracas com comidas tradicionais, como canjica, milho cozido, vatapá, bolo de macaxeira e tacacá.

A programação tem início a partir das 18h e deve reunir estudantes, servidores, professores e a comunidade externa em geral, em um ambiente de celebração da cultura popular e integração com a sociedade.