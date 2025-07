Assis Brasil se prepara para o 19º Festival de Praia, nos dias 18, 19 e 20 de julho

A cidade de Assis Brasil, no Acre, já vive a expectativa para um dos eventos mais aguardados do verão amazônico: o 19º Festival de Praia, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2025. O evento promete reunir moradores, turistas e visitantes do Brasil, Peru e Bolívia para três dias de diversão, cultura, música e integração na tríplice fronteira.

Realizado às margens do rio Acre, o festival se consolidou como um dos maiores do estado, com uma programação que inclui competições esportivas, shows ao vivo, concurso Garota Verão, além de barracas com comidas típicas e espaços voltados para toda a família. As imagens aéreas das edições anteriores mostram a grandiosidade do evento, com estrutura montada na areia, iluminação especial e uma movimentação intensa que aquece a economia local. Com apoio do Sebrae, Governo do Estado e da Prefeitura de Assis Brasil, o festival reforça o potencial turístico e cultural da cidade.

A expectativa é de que esta edição supere os anos anteriores em público e atrações. O festival não apenas celebra o verão, mas também promove a união dos povos da tríplice fronteira, valorizando as tradições regionais e fortalecendo a identidade cultural da região.