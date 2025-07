Avanço na integração: Deracre reabre Ramal Joaquim Souza em Feijó

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue com os serviços de limpeza e reabertura do Ramal Joaquim Souza, no município de Feijó. As ações, vistoriadas nesta quarta-feira (16 de julho), têm como objetivo garantir a ligação entre os estados Acre e Amazonas, por meio do acesso ao Rio Jurupari, no município de Envira (AM).

Com 56 quilômetros de extensão, o trecho executado pelo Deracre no lado acreano já teve 37 quilômetros concluídos, beneficiando diretamente famílias da zona rural com melhores condições de tráfego e acesso entre os municípios.

Impacto econômico e mobilidade facilitada

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o andamento das obras e o impacto da conexão interestadual. “Os serviços seguem a todo vapor, conforme determinação do governador Gladson Cameli. Essa estrada representa um importante elo entre os dois estados e fortalece o desenvolvimento da região”, afirmou.

A intervenção é estratégica para o transporte de pessoas e produtos, contribuindo para a integração regional e o fortalecimento da atividade econômica nas comunidades ao longo da divisa entre Acre e Amazonas. O Deracre segue atuando em diversas frentes no estado, com foco na melhoria da mobilidade e na ampliação do acesso às regiões rurais e de fronteira.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.